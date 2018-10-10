Тбилисский район принял участие в праздновании 75-летия освобождения Кубани

В Темрюке 9 октября отметили 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков

В этот день в 1943 году советские солдаты победили в битве за Кавказ. Историки называют это сражение одним из переломных эпизодов Великой Отечественной войны.

Немецкие войска захватили большую часть Краснодарского края к августу-сентябрю 1942 года. Во время оккупации погибли 60 тыс. жителей. Освобождение Кубани началось с Отрадненского и Успенского районов 22 января 1943 года. Тбилисский район освободили 29 января 1943 года.