Тбилисский район принял участие в праздновании 75-летия освобождения Кубани
В Темрюке 9 октября отметили 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков
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В этот день в 1943 году советские солдаты победили в битве за Кавказ. Историки называют это сражение одним из переломных эпизодов Великой Отечественной войны.
Немецкие войска захватили большую часть Краснодарского края к августу-сентябрю 1942 года. Во время оккупации погибли 60 тыс. жителей. Освобождение Кубани началось с Отрадненского и Успенского районов 22 января 1943 года. Тбилисский район освободили 29 января 1943 года.
Мероприятия, посвященные освобождению края, прошли на территории музея под открытым небом «Военная горка». В них приняли участие глава Тбилисского района Евгений Ильин, председатель совета муниципалитета Александр Савченко, ветераны войны.
Район представил свою экспозицию, в которой отобразил освобождение муниципалитета от фашистов. В нее вошли карты, инсталляция, театрализованные картины, тематические площадки, макет долговременной огневой точки, полевая кухня. Экспозицию осмотрел и губернатор края Вениамин Кондратьев.
Зрителям показали реконструкцию боя и концерт. В программе было выступление авиационной группы «Русские витязи». Они продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.
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