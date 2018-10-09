В Сочи в день матча Россия — Турция изменят движение транспорта

В Сочи 14 октября из-за матча сборных России и Турции в рамках Лиги наций УЕФА изменят транспортную схему

14 октября в период с 14:00 до 23:00 по улицам Казачьей и Чемпионов смогут ездить только аккредитованные машины.

«Болельщикам предлагается пользоваться общественным транспортом — электричками "Ласточка" и автобусами, которые в день матча будут курсировать из центра Сочи и Адлера с наименьшим интервалом», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Сочи.

Также с 14:00 изменится схема движения общественного транспорта в Олимпийском парке. На маршрутах № 57к, 125с, 135 исключат движение по Олимпийскому проспекту вдоль морской набережной. Транспорт не будет останавливаться в пунктах «Сочи Парк», «Фишт Арена», ЛА «Шайба», ЛД «Большой» и КЦ «Ледяной куб».

Конечная остановка автобусов общественного транспорта будет в зоне посадки/высадки между входной группой в Олимпийский парк и ж/д станцией Имеретинский курорт.

Напомним, Лига наций УЕФА — отборочный турнир перед играми чемпионата Европы. Первый матч турнира сборная России провела 7 сентября. Игра состоялась в Трабзоне и завершилась победой гостей — 1:2.

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