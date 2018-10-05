В Кавказском заповеднике во время учета зафиксировали более 20 оленей

Краснодарский край

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В Кавказском заповеднике с 25 сентября по 5 октября проводили учет численности оленя на реву

Группа ученых работала на участке между пастбищем Абаго и горой Тыбга.

«Погодные условия в течение периода учета выдались вполне благоприятные. Уже на закате первого дня мы услышали первых "ревунов" — внизу, в речных долинах Молчепы и Безыменки», — рассказали ученые.

Как отметили в заповеднике, в общей сложности зафиксировали более 20 ревущих оленей, что для этого района приемлемо.

«В течение учета примечательным было то, что удалось зафиксировать довольно значительную группу серн, которая утром вышла на пастбище Абаго», — добавили в заповеднике.

Как сообщали Юга.ру, в Кавказском заповеднике из-за учета оленей закрыли два туристических маршрута. Все остальные маршруты работали, но на них усилили режим охраны. Учет животных происходил в период гона. Специалисты считали ревущих самцов по голосам. В это время туристов просили не отклоняться от разрешенных маршрутов и не шуметь в заповеднике.

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