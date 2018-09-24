В Кавказском заповеднике туристов попросили соблюдать тишину во время учета оленей

Краснодарский край

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До 6 октября на разных участках Кавказского биосферного заповедника проводят учет оленей

Учет животных происходит в период гона, специалисты считают ревущих самцов по голосам. В это время туристов просят не отклоняться от разрешенных маршрутов и не шуметь в заповеднике. 

«Фактор беспокойства со стороны туристов может спугнуть животных с традиционных участков обитания и внести погрешность в учет», — пояснили в пресс-службе заповеднике. 

Как сообщали Юга.ру, в Кавказском биосферном заповеднике подвели итоги учета зубров, по итогам которых выявилось замедление темпов прироста и снижение рождаемости животных. По комбинированным данным визуального учета и других показателей, общая численность популяции зубра в 2018 году составила 1,1 тыс. особей. Это на 50 животных больше, чем в прошлом году. 

Животные Заповедники Сочи
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