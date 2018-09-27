В Кавказском заповеднике из-за учета оленей закрыли два туристических маршрута
Краснодарский край Ксения Мареич
С 25 сентября по 6 октября в Кавказском биосферном заповеднике из-за учета оленей не будут работать два туристических маршрута
Закрыт маршрут на Имеретинские озера в Карачаево-Черкесии. Есть ограничения по маршруту от Бзерипского карниза, в сторону лагеря Холодный.
Все остальные маршруты работают, но на них усилили режим охраны, пояснили в пресс-службе заповедника.
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Как сообщали Юга.ру, учет животных происходит в период гона. Специалисты считают ревущих самцов по голосам. В это время туристов просят не отклоняться от разрешенных маршрутов и не шуметь в заповеднике.
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