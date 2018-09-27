В Кавказском заповеднике из-за учета оленей закрыли два туристических маршрута

С 25 сентября по 6 октября в Кавказском биосферном заповеднике из-за учета оленей не будут работать два туристических маршрута

Закрыт маршрут на Имеретинские озера в Карачаево-Черкесии. Есть ограничения по маршруту от Бзерипского карниза, в сторону лагеря Холодный.

Все остальные маршруты работают, но на них усилили режим охраны, пояснили в пресс-службе заповедника.