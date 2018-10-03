Минобороны РФ получило от правительства участок акватории Азовского моря для безопасности страны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Минобороны участка Азовского моря

Ведомство будет контролировать участок акватории Таганрогского залива.

«Предоставить Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря», — говорится в документе, опубликованном 2 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, такие меры необходимы для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Ведомство должно своевременно проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в море.