Минобороны РФ получило от правительства участок акватории Азовского моря для безопасности страны
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Минобороны участка Азовского моря
Ведомство будет контролировать участок акватории Таганрогского залива.
«Предоставить Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря», — говорится в документе, опубликованном 2 октября на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно распоряжению, такие меры необходимы для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Ведомство должно своевременно проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в море.
Как писали Юга.ру, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко 29 августа сообщил о намерении нарастить военное присутствие в акватории Азовского моря. На Украине в сентябре заявили, что из-за российской «агрессии» усилят группировку вооруженных сил в Азовском море. Через пару дней постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал, что российские пограничники устраивают «провокации» в Азовском море.
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