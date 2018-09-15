Украина сообщила о «провокациях» российских пограничников в Азовском море

В мире

Распечатать

На Украине заявили, что российские пограничники устраивают «провокации» в Азовском море

Об этом 14 сентября сообщил в фейсбуке постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

«К вечеру 13 сентября произошла очередная провокация российских пограничников на Азове. На этот раз российский корабль несколько раз умышленно сделал опасные маневры по сближению и перерезал курс украинского корабля ГНС Украины», — написал он.

Бабин добавил, что мониторинговая группа идентифицировала российское судно как катер ПСКА-611 проекта 12150 типа «Мангуст».

Как писали Юга.ру, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко 29 августа сообщил о намерении нарастить военное присутствие в акватории Азовского моря. Украина 12 сентября заявила, что из-за российской «агрессии» усилена группировка вооруженных сил в Азовском море. 

Азовское море Международные отношения Украина
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане бывший главврач горбольницы незаконно выписал себе и своим сотрудникам 238 млн рублей премий
«Биолог-Новокубанск» дома разгромил «Краснодар-3»
В двух районах Дагестана отменили режим КТО
«Краснодар-2» и «Шинник» в Ярославле сыграли вничью
ФК «Армавир» в гостевом матче обыграл московский «Спартак-2»
В Сочи из-за подъема воды в реке подтопило часть дороги

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале