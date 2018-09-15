Украина сообщила о «провокациях» российских пограничников в Азовском море
На Украине заявили, что российские пограничники устраивают «провокации» в Азовском море
Об этом 14 сентября сообщил в фейсбуке постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.
«К вечеру 13 сентября произошла очередная провокация российских пограничников на Азове. На этот раз российский корабль несколько раз умышленно сделал опасные маневры по сближению и перерезал курс украинского корабля ГНС Украины», — написал он.
Бабин добавил, что мониторинговая группа идентифицировала российское судно как катер ПСКА-611 проекта 12150 типа «Мангуст».
Как писали Юга.ру, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко 29 августа сообщил о намерении нарастить военное присутствие в акватории Азовского моря. Украина 12 сентября заявила, что из-за российской «агрессии» усилена группировка вооруженных сил в Азовском море.
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