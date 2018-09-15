Украина сообщила о «провокациях» российских пограничников в Азовском море

На Украине заявили, что российские пограничники устраивают «провокации» в Азовском море

Об этом 14 сентября сообщил в фейсбуке постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

«К вечеру 13 сентября произошла очередная провокация российских пограничников на Азове. На этот раз российский корабль несколько раз умышленно сделал опасные маневры по сближению и перерезал курс украинского корабля ГНС Украины», — написал он.

Бабин добавил, что мониторинговая группа идентифицировала российское судно как катер ПСКА-611 проекта 12150 типа «Мангуст».