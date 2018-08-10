«Локомотив-Кубань» стартует в новом сезоне Единой лиги ВТБ 5 октября

Баскетбольная Единая лига ВТБ утвердила календарь турнира на сезон-2018/19

Регулярный сезон начнется 5 октября. В этот день состоятся матчи «Локомотив- Кубань» — «Зенит», ВЭФ — «Химки» и «Енисей» — ЦСКА. Полный календарь опубликован на сайте лиги.

Всего в чемпионате примут участие 14 команд из России и Европы, им предстоит провести двухкруговой турнир: каждый клуб проведет по два матча со всеми участниками чемпионата — дома и на выезде.

В сезоне-2018/19 Единая лига ВТБ решила отказаться от «Финала четырех» и вернуться к прежнему формату проведения плей-офф. Так, по результатам регулярного чемпионата восемь лучших команд пройдут в плей-офф. Обладатель титула определится 28 апреля 2019 года по итогам серий до трех побед, которые пройдут по схеме 2-2-1.