«Локомотив-Кубань» стартует в новом сезоне Единой лиги ВТБ 5 октября

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Баскетбольная Единая лига ВТБ утвердила календарь турнира на сезон-2018/19

Регулярный сезон начнется 5 октября. В этот день состоятся матчи «Локомотив- Кубань» — «Зенит», ВЭФ — «Химки» и «Енисей» — ЦСКА. Полный календарь опубликован на сайте лиги.

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Всего в чемпионате примут участие 14 команд из России и Европы, им предстоит провести двухкруговой турнир: каждый клуб проведет по два матча со всеми участниками чемпионата — дома и на выезде.

В сезоне-2018/19 Единая лига ВТБ решила отказаться от «Финала четырех» и вернуться к прежнему формату проведения плей-офф. Так, по результатам регулярного чемпионата восемь лучших команд пройдут в плей-офф. Обладатель титула определится 28 апреля 2019 года по итогам серий до трех побед, которые пройдут по схеме 2-2-1.

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В пресс-службе Единой лиги ВТБ подчеркнули, что в календаре возможны изменения из-за участия команд Лиги в еврокубках.

Как сообщали Юга.ру, в июне Евролига объявила, что «Локомотив-Кубань» выступит в Еврокубке сезона-2018/19.

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«Локомотив-Кубань» стартует в новом сезоне Единой лиги ВТБ 5 октября

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