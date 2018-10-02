На Кубани отдыхающий пострадал во время катания на «таблетке»

В Джубге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно катал людей на водных аттракционах

По версии следствия, 18 августа на центральном пляже поселка 30-летний мужчина, управляя моторной лодкой «Касатка 650», катал отдыхающих на «таблетке». В какой-то момент он превысил скорость и выбрал неправильную траекторию движения по волнам.

В результате маневра пассажиров подбросило вверх и выбросило в открытое море. Один из них потерял сознание, его доставили в больницу, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Расследование дела продолжается.

Как сообщали Юга.ру, в Джубге 18 августа во время катания на водном аттракционе «банане» пострадали две девочки. Кроме того, 22 сентября на курорте двух туристов ударило током при катании на парашюте.