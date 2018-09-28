На Кубани во время катания на «банане» пострадали две девочки

Краснодарский край

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В поселке Джубга Туапсинского района 18 августа во время катания на водном аттракционе пострадали две девочки

По версии следствия, на центральном пляже поселка мужчина катал отдыхающих на водном надувном аттракционе «банан», который был привязан к моторной лодке «Касатка 650». Во время катания 30‑летний мужчина превысил скорость и нарушил траекторию маневра по волнам. В результате впереди сидящую девушку подбросило вверх и она столкнулась с двумя несовершеннолетними девочками. Они получили многочисленные травмы.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Проводятся следственные действия, расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.

Следственный комитет Туапсинский район Черное море
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