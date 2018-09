В Джубге двух туристов ударило током при катании на парашюте

View this post on Instagram

Эксклюзивные кадры из Джубги, где сегодня, 22 сентября около 16:00 водный аттракцион покалечил курортников из Орла! Просмотр - 18+. • Напомним, по словам очевидцев, катер с водным парашютом, отправляясь в очередной заплыв, поднял людей ввысь, но их порывом ветра отбросило на высоковольтные провода, а потом их закружило и они упали. • В результате данного инцидента пострадали: девушка 21-года и ее молодой человек. Они приехали на Черное море в отпуск из Орла. - У девушки сломан нос, многочисленные ссадины. Парня увезла карета реанимации. • ⚠️Также, хочется обратить внимание ответственных лиц на то, что пока на место ЧП выдвигалась полиция, с пляжа в мгновение ока исчезли все бананы, парашюты, таблетки и катамараны, а также их хозяева. - Остался только юноша с бледным лицом, который продал парочке из Орла билет в воздушное путешествие, закончившееся столь трагично. • Видео от подписчика.