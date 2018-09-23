В Джубге двух туристов ударило током при катании на парашюте

Следователи Краснодара проводят доследственную проверку по факту травмирования электротоком мужчины и женщины во время катания на парашюте на пляже Туапсинского района

По предварительным данным, 22 сентября около 18:00 молодая пара каталась на парашюте на пляже Черного моря в поселке Джубга. Сильный порыв ветра подхватил парашют и отдыхающих откинуло на линию электросети, в результате они получили травмы и упали на землю. Пострадавших доставили в больницу поселка Новомихайловского.

Сотрудники СК прибыли на место происшествия для проведения следственных действий и установления обстоятельств случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.