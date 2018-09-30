«Черноморец» и ростовский СКА сыграли вничью в матче ПФЛ

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

Новороссийский ФК «Черноморец» сыграл вничью с ростовским СКА в матче 10-го тура Профессиональной футбольной лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Труд» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2.

Счет на 21-й минуте открыл нападающий новороссийцев Манвел Агаронян. Хозяевам удалось отыграться на 50-й минуте благодаря голу полузащитника Кирилла Клышы, но уже через две минуты мяч из зоны штрафной в ворота армейцев переправил форвард бело-синих Илья Стефанович. Вновь хозяева сравняли счет на предпоследней минуте матча, голом отметился защитник Михаил Борисов.

В следующем туре 5 октября бело-синие примут ингушский «Ангушт».

ПФЛ ФК «Черноморец» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

ФК «Кубань» на выезде обыграл «Анапу»
«Черноморец» и ростовский СКА сыграли вничью в матче ПФЛ
Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при России в Сочи
Евкуров напомнил об ответственности за возбуждение вражды к властьимущим
«Анжи» в меньшинстве обыграл «Зенит» в матче РПЛ
В Ростове открыли центр стерилизации бездомных собак «Собачий патруль»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале