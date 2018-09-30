«Черноморец» и ростовский СКА сыграли вничью в матче ПФЛ
Новороссийский ФК «Черноморец» сыграл вничью с ростовским СКА в матче 10-го тура Профессиональной футбольной лиги
Встреча, прошедшая на стадионе «Труд» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2.
Счет на 21-й минуте открыл нападающий новороссийцев Манвел Агаронян. Хозяевам удалось отыграться на 50-й минуте благодаря голу полузащитника Кирилла Клышы, но уже через две минуты мяч из зоны штрафной в ворота армейцев переправил форвард бело-синих Илья Стефанович. Вновь хозяева сравняли счет на предпоследней минуте матча, голом отметился защитник Михаил Борисов.
В следующем туре 5 октября бело-синие примут ингушский «Ангушт».
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