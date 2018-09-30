Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при России в Сочи

Британский чемпион мира рассказал о сочинском триумфе

Британский чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, одержавший победу на Гран-при России в Сочи, прокомментировал свой триумф.

Напомним, Хэмилтон выиграл в Сочи третий раз. Первые две победы на «Сочи Автодроме» он одержал в 2014 и 2015 году.

«Вальттери не ведет сейчас борьбу за титул. Поэтому он пропустил меня вперед. Это был настоящий джентльменский поступок. Он работал весь уикенд, выиграл поул. Как правило, мы рады дублю команды, но думаю, что Вальттери чувствует себя не очень хорошо. Он заслужил победу. Тем не менее, это был сложный, но великолепный день для команды. Мы добились серьезного преимущества над Ferrari.

Что касается инцидента с Себастьяном в начале гонки (Феттель достаточно агрессивно оборонялся от атаки Льюиса), то мне показалось, что Себастьян изменил траекторию дважды, а я чуть не улетел в стену, но стюарды этого не заметили. В целом, мы отлично поработали здесь. Я очень рад быть в России, здесь отличные болельщики и погода», — рассказал Льюис Хэмилтон после финиша.