Гран-при России «Формулы-1» выиграл Льюис Хэмилтон

Пилот заводской команды «Мерседес» выиграл российский этап «Формулы-1»

Действующий чемпион мира и лидер текущего сезона «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России в Сочи. Для Льюиса эта победа стала третьей на сочинском асфальте. Ранее он выигрывал российский этап в 2014 и 2015 годах. Большую часть гонки лидировал обладатель поула Вальттери Боттас, но Льюису, все же, удалось не без помощи командной тактики выиграть в Сочи. Вторым пришел к финишу Боттас. Третье место на счету Себастьяна Феттеля из Ferrari.

Таким образом, можно констатировать шестую победу из шести возможных для «Мерседеса» в России. А, если прибавить две победы машин Benz в 1913 и 1914 году на Гран-при в Санкт-Петербурге, то немецких конструкторов и вовсе можно назвать единственными, кто побеждал в России в гонках на таком высоком уровне. Что касается самой гонки, то старт прошел достаточно спокойно. Прорыв совершил Макс Ферстаппен, который к десятому кругу уже вышел на пятое место. Стартовал Макс с предпоследнего (19-го) места. Напарник Ферстаппена по команде Red Bull Racing к тому времени также прорвался к передней части пилотона, на шестое место.

На 13-ом круге Вальттери Боттас, будучи лидером, зашел в боксы. На 14-ом туда же проследовал и Себастьян Феттель с третьего места. А, вот, Хэмилтон решил немного подождать с посещением пит-лейн, и заехал двумя кругами позже. Из-за этого он упустил одну позицию Себастьяну, но после выезда из боксов Хэмилтон достаточно быстро решил эту проблему, обогнав Феттеля. Номинальным лидером остался Боттас, так как впереди идущие Райкконен и Ферстаппен решили задержаться на трассе: Кими до 19-го круга, а Макс — до 43-го. После того, как все пилоты посетили пит-лейн, Тройка лидеров выглядела так: Хэмилтон, Боттас, Феттель. На 25-м круг Льюис прошел Вальттери после очевидного указания о командной тактике с мостика «Мерседес». После этого Боттас начал терять темп, что говорило о желании как можно больше сдерживать Феттеля позади Хэмилтона, наращивая преимущество Льюиса. Тактика сработала. Теперь преимущество Хэмилтона над Феттелем в чемпионате составляет 50 очков. Это две победы конкурента при собственном сходе или финише вне очковой зоны.