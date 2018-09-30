Гран-при России «Формулы-1» выиграл Льюис Хэмилтон
Пилот заводской команды «Мерседес» выиграл российский этап «Формулы-1»
Действующий чемпион мира и лидер текущего сезона «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России в Сочи.
Для Льюиса эта победа стала третьей на сочинском асфальте. Ранее он выигрывал российский этап в 2014 и 2015 годах. Большую часть гонки лидировал обладатель поула Вальттери Боттас, но Льюису, все же, удалось не без помощи командной тактики выиграть в Сочи. Вторым пришел к финишу Боттас. Третье место на счету Себастьяна Феттеля из Ferrari.
Читайте также:
Таким образом, можно констатировать шестую победу из шести возможных для «Мерседеса» в России. А, если прибавить две победы машин Benz в 1913 и 1914 году на Гран-при в Санкт-Петербурге, то немецких конструкторов и вовсе можно назвать единственными, кто побеждал в России в гонках на таком высоком уровне.
Что касается самой гонки, то старт прошел достаточно спокойно. Прорыв совершил Макс Ферстаппен, который к десятому кругу уже вышел на пятое место. Стартовал Макс с предпоследнего (19-го) места. Напарник Ферстаппена по команде Red Bull Racing к тому времени также прорвался к передней части пилотона, на шестое место.
Читайте также:
На 13-ом круге Вальттери Боттас, будучи лидером, зашел в боксы. На 14-ом туда же проследовал и Себастьян Феттель с третьего места. А, вот, Хэмилтон решил немного подождать с посещением пит-лейн, и заехал двумя кругами позже. Из-за этого он упустил одну позицию Себастьяну, но после выезда из боксов Хэмилтон достаточно быстро решил эту проблему, обогнав Феттеля. Номинальным лидером остался Боттас, так как впереди идущие Райкконен и Ферстаппен решили задержаться на трассе: Кими до 19-го круга, а Макс — до 43-го. После того, как все пилоты посетили пит-лейн, Тройка лидеров выглядела так: Хэмилтон, Боттас, Феттель. На 25-м круг Льюис прошел Вальттери после очевидного указания о командной тактике с мостика «Мерседес». После этого Боттас начал терять темп, что говорило о желании как можно больше сдерживать Феттеля позади Хэмилтона, наращивая преимущество Льюиса. Тактика сработала.
Теперь преимущество Хэмилтона над Феттелем в чемпионате составляет 50 очков. Это две победы конкурента при собственном сходе или финише вне очковой зоны.
Российский пилот Williams Сергей Сироткин провел ровную гонку, не допуская серьезных ошибок, но болид британской команды в настоящее время крайне нестабилен в плане прижимной силы и скорости. Как результат — 18-е место, последнее в пилотоне.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.