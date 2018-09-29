Вальттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при России в Сочи

Финский пилот Mercedes AMG показал лучшее время в квалификации на российском этапе «Формулы1»

Действующий победитель сочинского этапа показал лучшее время, опередив своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона и пилотов Ferrari. Алым болидам явно не хватало скорости на длинной прямой «Сочи Автодрома». В итоге, Себастьян Феттель будет стартовать с третьего места, а Кими Райкконен уйдет в гонку с четвертого. Отметим, что оба «Ред Булла» получили штрафы за замену силовых установок и коробок передач, что означает их старт с последнего ряда пилотона.

Стоит отметить и отличный темп Шарля Леклера из Alfa Romeo Sauber, который показал 7-ой результат. Второй сегмент монегаск и вовсе закончил на пятом месте в классификации. Напомним, Шарль в следующем сезоне заменить в Ferrari Кими Райкконена. Напарник Шарля также прошел в третий сегмент. Это, без преувеличения, большой успех для команды «Заубер». В десятку лучших прорвались и оба пилота Haas, Роман Грожан и Кевин Магнуссен, которые подтвердили накануне свои контракты на следующий год. Для пилотов Force India присутствие в десятке лучших — не из ряда вон выходящее событие. Тем более, Серхио Перес уже поднимался на подиум «Сочи Автодрома» в позапрошлом году. Но скорость розовых болидов достойна внимания. В гонке Окон и Перес вновь представляют серьезную силу.

Россиянин Сергей Сироткин из Williams занял 18-е место в квалификации, опередив своего напарника по команде Лэнса Стролла и Стоффеля Вандорна из McLaren. Но из-за штрафов Ферстаппена и Дэна Риккардо будет стартовать на две позиции выше.