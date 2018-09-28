В Ростове мужчина в медицинских перчатках шесть раз ограбил одну и ту же стройку

Жителя Первомайского района Ростова-на-Дону подозревают в краже на сумму около 2 млн рублей

В полицию обратился хозяин строящегося дома и рассказал, что у него украли бытовую технику и электроинструменты.

Установлено, что неизвестный шесть раз проникал на территорию дома и выносил оттуда отопительные устройства, оборудование для бассейна, сантехнику, кондиционеры и насосные станции. Сумма ущерба составила около 2 млн рублей.

По подозрению в совершении кражи задержали ранее судимого 28-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина использовал медицинские перчатки, чтобы не оставлять следов, и вывозил украденное на тачке.

Задержанный продал технику своему знакомому. Правоохранители изъяли краденное оборудование и передали владельцу.

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В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Мужчину заключили под стражу, сообщает 28 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.