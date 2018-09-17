Житель Ростова украл дорожные знаки и соорудил из них изгородь и виноградник
В Мартыновском районе Ростова-на-Дону задержали мужчину, подозреваемого в краже дорожных знаков
В полицию обратился директор одной из служб по обслуживанию дорог и рассказал о краже дорожных знаков. По его словам, пропажи зафиксировали на региональной трассе в районе слободы Большая Мартыновка.
По подозрению в краже задержали 35-летнего местного жителя, которого уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление.
Мужчина рассказал, что по ночам воровал дорожные стойки возле дорог для личного пользования. Он сделал из украденных предметов виноградник и изгородь для домашнего хозяйства. При этом ростовчанин не удалил светоотражающие наклейки. Ущерб составил 4 тыс. рублей.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает 16 сентября пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
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