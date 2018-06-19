Брата бывшего главы Дагестана Раджаба Абдулатипова задержали в московском аэропорту

Дагестан, Вся Россия

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В Москве 19 июня задержали Раджаба Абдулатипова — брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова

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По предварительным данным, Раджаба Абдулатипова подозревают в совершении тяжкого преступления. Его задержали сотрудники спецслужб в аэропорту Москвы, когда он пытался улететь из РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете России. Пока не уточняется, в рамках расследования какого дела задержали Абдулатипова.

Раджаб Абдулатипов возглавлял управление ФМС России по Дагестану в 2006 — 2016 годах. После этого он стал депутатом Народного собрания республики.

Следственный комитет
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