Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что его брата не задержали

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 19 июня сообщил, что его брата Раджаба Абдулатипова не задержали

«Это ложная информация. Раджаб не тот человек, который будет иметь что-то общее с такими делами», — сообщил РБК экс-глава республики.

Он отметил, что Раджаб Абдулатипов находится в официальном отпуске и уже несколько дней отдыхает на Горном Алтае.