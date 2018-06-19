Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что его брата не задержали

Дагестан, Вся Россия

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Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 19 июня сообщил, что его брата Раджаба Абдулатипова не задержали

«Это ложная информация. Раджаб не тот человек, который будет иметь что-то общее с такими делами», — сообщил РБК экс-глава республики.

Он отметил, что Раджаб Абдулатипов находится в официальном отпуске и уже несколько дней отдыхает на Горном Алтае.

Как сообщали Юга.ру, ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту Москвы задержали Раджаба Абдулатипова — брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

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