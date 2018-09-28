Правительство изменит формулу расчета пенсий

Правительство планирует изменить формулу расчета страховых пенсий

Правительство одобрило «Основные направления деятельности правительства» до 2024 года. Согласно тексту документа, планируется улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия». По мнению «Ведомостей», эту формулировку можно трактовать как одну из мер развития пенсионной системы. Возможно, речь идет об отмене балльной системы.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство планирует отказаться от балльной системы. Она была введена в России в 2015 году. По мнению политика, балльная формула так и не заработала: пенсии в соответствии с ней ни разу не индексировались, порядок расчета пенсионного балла не утвержден, сообщает издание.