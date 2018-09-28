Правительство изменит формулу расчета пенсий
Правительство планирует изменить формулу расчета страховых пенсий
Правительство одобрило «Основные направления деятельности правительства» до 2024 года. Согласно тексту документа, планируется улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия». По мнению «Ведомостей», эту формулировку можно трактовать как одну из мер развития пенсионной системы. Возможно, речь идет об отмене балльной системы.
В июне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство планирует отказаться от балльной системы. Она была введена в России в 2015 году. По мнению политика, балльная формула так и не заработала: пенсии в соответствии с ней ни разу не индексировались, порядок расчета пенсионного балла не утвержден, сообщает издание.
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Получить страховую пенсию может человек, который достиг пенсионного возраста или накопил не менее девяти лет трудового стажа. При этом необходимо заработать определенное количество индивидуальных пенсионных баллов. Далее накопленные баллы переводят в рубли, государство ежегодно определяет их стоимость и индексирует. По данным ПФР, на 1 января пенсионный балл равен 81,49 рубля, фиксированная выплата — 4982,9 рублей. В 2018 году, чтобы получить право на страховую пенсию по старости, человек должен отработать девять лет и заработать 13,8 пенсионного балла. К 2025 году требования возрастут до 15 лет и 30 баллов соответственно.
Как сообщали Юга.ру, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов рассказал, каким будет средний размер страховой пенсии после повышения пенсионного возраста в стране.
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