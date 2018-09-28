Правительство изменит формулу расчета пенсий

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Правительство планирует изменить формулу расчета страховых пенсий

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Правительство одобрило «Основные направления деятельности правительства» до 2024 года. Согласно тексту документа, планируется улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия». По мнению «Ведомостей», эту формулировку можно трактовать как одну из мер развития пенсионной системы. Возможно, речь идет об отмене балльной системы.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство планирует отказаться от балльной системы. Она была введена в России в 2015 году. По мнению политика, балльная формула так и не заработала: пенсии в соответствии с ней ни разу не индексировались, порядок расчета пенсионного балла не утвержден, сообщает издание.

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Получить страховую пенсию может человек, который достиг пенсионного возраста или накопил не менее девяти лет трудового стажа. При этом необходимо заработать определенное количество индивидуальных пенсионных баллов. Далее накопленные баллы переводят в рубли, государство ежегодно определяет их стоимость и индексирует. По данным ПФР, на 1 января пенсионный балл равен 81,49 рубля, фиксированная выплата — 4982,9 рублей. В 2018 году, чтобы получить право на страховую пенсию по старости, человек должен отработать девять лет и заработать 13,8 пенсионного балла. К 2025 году требования возрастут до 15 лет и 30 баллов соответственно.

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Как сообщали Юга.ру, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов рассказал, каким будет средний размер страховой пенсии после повышения пенсионного возраста в стране.

Деньги Пенсии

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