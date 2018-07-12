Минтруд назвал максимальный размер страховой пенсии после реформы
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов рассказал, каким будет средний размер страховой пенсии после повышения пенсионного возраста в стране
Пудов сообщил, что специалисты ведомства сделали расчеты и согласовали их с Международной организацией труда, передает «Интерфакс».
«Мы будем выполнять минимальный социальный стандарт про 40% коэффициента замещения индивидуального заработка к индивидуальной пенсии. И даже для высокодоходных групп», — заявил Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Он отметил, что максимумом для расчета пенсий станет предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1 млн 21 тыс. рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате в 85 тыс. рублей. При таком расчете максимально возможная страховая пенсия по старости должна составить 34 тыс. рублей, то есть 40% от среднего заработка.
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Замминистра отметил, что для расчета пенсии учитывается не последний заработок, а доход на протяжении всей жизни, в итоге база для расчета пенсии оказывается меньше. Средняя ежемесячная зарплата в России составляет около 40 тыс. рублей, что должно соответствовать пенсии около 16 тыс. рублей (40%), что сходится с планами по индексации пенсий при повышении пенсионного возраста.
Как сообщали Юга.ру, в середине июня в Госдуму внесли законопроект о повышении пенсионного возраста, предполагающий, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года.
По данным опроса холдинга «Ромир», 92% россиян негативно отнеслись к будущей реформе. Исследование ВЦИОМ показало, что уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина в период с 14 по 24 июня снизился с 78% до 64%.
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