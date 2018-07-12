Минтруд назвал максимальный размер страховой пенсии после реформы

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов рассказал, каким будет средний размер страховой пенсии после повышения пенсионного возраста в стране

Пудов сообщил, что специалисты ведомства сделали расчеты и согласовали их с Международной организацией труда, передает «Интерфакс». «Мы будем выполнять минимальный социальный стандарт про 40% коэффициента замещения индивидуального заработка к индивидуальной пенсии. И даже для высокодоходных групп», — заявил Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Он отметил, что максимумом для расчета пенсий станет предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1 млн 21 тыс. рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате в 85 тыс. рублей. При таком расчете максимально возможная страховая пенсия по старости должна составить 34 тыс. рублей, то есть 40% от среднего заработка.