Росгвардии разрешили эвакуировать суда-нарушители в районе Крымского моста

Госдума 27 сентября приняла закон, который позволит Росгвардии эвакуировать суда с территории, прилегающей к Крымскому мосту, а также газопроводу и энергомосту под Керченским проливом

«Этой поправкой мы расширяем полномочия морской бригады войск национальной гвардии, специально созданной для охраны моста», — сказал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев.

Сейчас Росгвардия может проводить досмотр кораблей, которые нарушают правила судоходства. Однако она не может эвакуировать эти суда из зоны, запрещенной к судоходству, и доставлять их на специальные стоянки.

Теперь росгвардейцам предоставят полномочия по охране Крымского моста и Керченского пролива. Они смогут задерживать в Керченском проливе иностранные суда-нарушители и сопровождать их в порты, сообщает «Интерфакс».