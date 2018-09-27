Росгвардии разрешили эвакуировать суда-нарушители в районе Крымского моста
Госдума 27 сентября приняла закон, который позволит Росгвардии эвакуировать суда с территории, прилегающей к Крымскому мосту, а также газопроводу и энергомосту под Керченским проливом
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«Этой поправкой мы расширяем полномочия морской бригады войск национальной гвардии, специально созданной для охраны моста», — сказал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев.
Сейчас Росгвардия может проводить досмотр кораблей, которые нарушают правила судоходства. Однако она не может эвакуировать эти суда из зоны, запрещенной к судоходству, и доставлять их на специальные стоянки.
Теперь росгвардейцам предоставят полномочия по охране Крымского моста и Керченского пролива. Они смогут задерживать в Керченском проливе иностранные суда-нарушители и сопровождать их в порты, сообщает «Интерфакс».
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Как писали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту открылось 15 мая. За летний сезон трафик по мосту в два раза превысил прошлогодний показатель паромной переправы — новой дорогой воспользовались 2,3 млн транспортных средств, в то время как за весь 2017 год на паромах было перевезено около 1,3 млн легковых автомобилей и автобусов.
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