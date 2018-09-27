В Кабардино-Балкарии в ущелье упал 50-летний парапланерист
В Кабардино-Балкарии 26 сентября спасатели приступили к поискам парапланериста, который упал в ущелье
Сообщение о том, в Черекское ущелье упал 50-летний парапланерист из Московской области, поступило в МЧС 26 сентября в 21:45. Спасателям рассказали, что мужчина совершил жесткую посадку на высоте 1,6 тыс. метров, ему необходима помощь.
Было уже темно, поэтому поисковые работы отложили до утра. Спасатели выехали на место 27 сентября в 7:45. Поиски парапланериста будут проводить вблизи села Безенги примерно на высоте 2,6 тыс. метров. В работах задействованы восемь человек и одна машина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Как писали Юга.ру, в горах Чегемского района Кабардино-Балкарии 21 сентября погиб участник соревнований по парапланеризму из Москвы. Экспертиза показала, что москвич скончался из-за остановки сердца.
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