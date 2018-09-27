В Кабардино-Балкарии в ущелье упал 50-летний парапланерист

В Кабардино-Балкарии 26 сентября спасатели приступили к поискам парапланериста, который упал в ущелье

Сообщение о том, в Черекское ущелье упал 50-летний парапланерист из Московской области, поступило в МЧС 26 сентября в 21:45. Спасателям рассказали, что мужчина совершил жесткую посадку на высоте 1,6 тыс. метров, ему необходима помощь.

Было уже темно, поэтому поисковые работы отложили до утра. Спасатели выехали на место 27 сентября в 7:45. Поиски парапланериста будут проводить вблизи села Безенги примерно на высоте 2,6 тыс. метров. В работах задействованы восемь человек и одна машина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.