На Ставрополье парень до смерти избил друга

В Александровском районе Ставропольского края 14 июля парень во время ссоры убил друга

По данным следствия, на одной из улиц в селе Александровском пьяные молодые люди поссорились. Во время конфликта 21-летний местный житель не менее двух раз ударил друга по лицу, от чего тот упал на землю. После этого парень перенес пострадавшего в безлюдное место, где еще несколько раз ударил ногами и руками по лицу, а затем камнем по затылку. От полученных травм мужчина умер на месте, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Дело направили в суд.

Как сообщали Юга.ру, 18 сентября на Ставрополье мужчина до смерти избил знакомого из-за сломанного телевизора. В тот же день в Усть-Лабинском районе Краснодарского края мужчина насмерть забил знакомого молотком из-за девушки.