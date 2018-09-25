На Ставрополье мужчина до смерти избил знакомого из-за сломанного телевизора

Ставропольский край

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В Предгорном районе Ставропольского края мужчину заподозрили в причинении смерти по неосторожности

По данным следствия, вечером 18 сентября 36-летний местный житель со своими друзьями пил алкоголь дома. Один из гостей разбил телевизор в комнате, из-за чего началась ссора между ним и хозяином дома. Во время конфликта мужчина не менее 10 раз ударил по голове и лицу 59-летнего знакомого, от чего тот скончался на месте.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следственный комитет Ставрополь Убийство
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