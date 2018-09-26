В Усть-Лабинском районе мужчина насмерть забил знакомого молотком из-за девушки

В Усть-Лабинском районе возбудили уголовное дело за убийство 18 сентября

По версии следствия, утром в селе Суворовском двое знакомых встретились возле продуктового магазина, купили алкоголь и пошли в заброшенный дом, чтобы выпить. Там между мужчинами возник конфликт из-за общей знакомой. После ссоры они разошлись по домам.

Позже 31-летний местный житель взял дома молоток, пошел в квартиру своего 44-летнего знакомого и много раз ударил его по голове инструментом. После этого мужчина также несколько раз ударил потерпевшего ножом и скрылся. Соседи услышали крики о помощи и вызвали полицию и скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер от полученных травм.

Подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.