Два университета юга России попали в первый рейтинг вузов Forbes

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Журнал Forbes представил свой первый рейтинг элитных российских вузов

Высшие образовательные учреждения оценивались по 10 параметрам, разбитым на три группы: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников.

«Мы поставили перед собой задачу оценить качество российского образования и выяснить, какие вузы выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, и даже способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты», — отметили в издании.

Первое место из 100 возможных заняла Российская экономическая школа (Москва). В топ-100 вошли также два вуза юга России — Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) занял 42-ю строчку, Кубанский государственный университет — 92-ю.

Качество образования в вузах издание оценивало, совместив открытые данные мониторинга эффективности вузов Минобрнауки и собственные данные о биографиях более 1600 представителей российской элиты, к которым авторы рейтинга относят участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, а также чиновников и депутатов.

При этом в рейтинге нет данных о вузах, подведомственных силовым ведомствам, потому что данные о них не попадают в мониторинг Минобрнауки.

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