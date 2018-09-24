На Кубань из Иерусалима привезут мощи Иоанна Крестителя

В Краснодар из Иерусалима 11 октября привезут ковчег с мощами Иоанна Крестителя

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Христианскую святыню поместят в Екатерининском кафедральном соборе на улице Коммунаров, 52. Жители Кубани смогут поклониться в любой день с 6:00 до 23:00.

Мощи пробудут в Краснодаре до 18 октября, затем их перевезут в Сочи. Святыня будет находиться в храме святого равноапостольного великого князя Владимира до 21 октября, сообщается на сайте Кубанской митрополии.

Иоанн Креститель — ближайший предшественник Иисуса, который был проповедником и пророком. Ковчег с мощами святого постоянно находится в древнейшем христианском храме греческого монастыря Иерусалимской Патриархии.