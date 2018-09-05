В России предложили установить минимальные цены на пиво

Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином введение минимальной розничной цены на пиво

С этой инициативой к руководителю Росалкогольрегулирования Игорю Алешину обратились участники пивоваренной отрасли. Глава ведомства отметил, что эксперты будут рассматривать этот вопрос и выносить на обсуждение в Минфине.

По его словам, введение маркировки всей пивоваренной продукции является логичным и правильным решением, сообщает 5 сентября РИА «Новости».