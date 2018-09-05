В России предложили установить минимальные цены на пиво

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Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином введение минимальной розничной цены на пиво

С этой инициативой к руководителю Росалкогольрегулирования Игорю Алешину обратились участники пивоваренной отрасли. Глава ведомства отметил, что эксперты будут рассматривать этот вопрос и выносить на обсуждение в Минфине.

По его словам, введение маркировки всей пивоваренной продукции является логичным и правильным решением, сообщает 5 сентября РИА «Новости».

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«Из-за нововведения не должны появиться перебои с поставками пива, поэтому необходимо подготовиться к изменениям. Мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которую можно будет наносить на все виды тары», — добавил Алешин. 

Минимальные цены на алкоголь устанавливает Минфин с 2009 года для борьбы с нелегальным производством. Сейчас в России минимальная розничная цена на водку составляет 205 рублей за 0,5 литра, на коньяк — 371 рубль за 0,5 литра, на шампанское — 164 рубля за 0,75 литра, пишет ТАСС

Как сообщали Юга.ру, в апреле Росалкогольрегулирование предложило запретить индивидуальным предпринимателям продавать пиво и перерегистрировать их в юрлицо. В правительстве уже прорабатывают вопросы введения лицензирования изготовителей и продавцов пива, а также введение маркировки этого напитка. 

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В апреле 2017 года Минфин не поддержал инициативу маркировать пиво акцизными марками, посчитав, что это может привести к подорожанию.

В сентябре того же года Госдума РФ предложила запретить рекламу безалкогольного пива. 

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