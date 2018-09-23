Новороссийский «Черноморец» обыграл «Спартак-Нальчик»

«Спартак-Нальчик» и «Черноморец» 22 сентября провели матч 9-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги

Игра прошла в Нальчике на стадионе «Спартак» и завершилась победой гостей — 1:3.

Счет открыл форвард нальчан Амир Бажев, на 13-й минуте реализовавший пенальти. В добавленное после первого тайма время полузащитник «Черноморца» Сергей Гаранжа сравнял счет, на 82-й минуте Максим Швагирев вывел гостей вперед, а на 92-й минуте Илья Захаров отправил третий мяч в ворота красно-белых.

За игрой с трибун стадиона наблюдали 400 болельщиков.

После этого матча «Спартак» с 14 очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице ПФЛ, «Черноморец» набрал 13 очков и расположился строчкой ниже.

В следующем туре нальчане 30 сентября сыграют в Назрани с «Ангуштом», в этот же день новороссийцы на выезде встретятся с ростовским СКА. Перед этим бело-синие 26 сентября на своем поле проведут матч 1/16 финала Кубка России против московского «Спартака». Все билеты уже раскуплены.