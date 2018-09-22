«Ахмат» упустил победу в матче с «Оренбургом»
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 22 сентября на своем поле встретился с «Оренбургом» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги
Команды обменялись голами, но не смогли выявить победителя.
Счет на 22-й минуте открыл защитник чеченского клуба Уилкер Анхель. На 67-й минуте хавбек гостей Вадим Афонин забил ответный мяч. Итог встречи — 1:1.
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Матч на «Ахмат Арене» посетили 9 тыс. 742 болельщика.
По итогам восьми туров соперники набрали по 8 очков, «Ахмат» занимает шестое место в чемпионате России, оренбуржцы расположились строчкой ниже.
Следующий матч в рамках РПЛ команда Рашида Рахимова проведет 29 сентября в гостях у московского «Локомотива». Перед этим чеченский клуб в 1/16 финала Кубка России 26 сентября сыграет со «СКА-Хабаровском».
Как сообщали Юга.ру, ранее 22 сентября «Анжи» одержал победу над московским «Динамо», а «Ростов» сыграл вничью с «Уфой».
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