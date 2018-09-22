«Ахмат» упустил победу в матче с «Оренбургом»

Чечня, Вся Россия

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Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 22 сентября на своем поле встретился с «Оренбургом» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги

Команды обменялись голами, но не смогли выявить победителя.

Счет на 22-й минуте открыл защитник чеченского клуба Уилкер Анхель. На 67-й минуте хавбек гостей Вадим Афонин забил ответный мяч. Итог встречи — 1:1.

Матч на «Ахмат Арене» посетили 9 тыс. 742 болельщика.

По итогам восьми туров соперники набрали по 8 очков, «Ахмат» занимает шестое место в чемпионате России, оренбуржцы расположились строчкой ниже.

Следующий матч в рамках РПЛ команда Рашида Рахимова проведет 29 сентября в гостях у московского «Локомотива». Перед этим чеченский клуб в 1/16 финала Кубка России 26 сентября сыграет со «СКА-Хабаровском».

Как сообщали Юга.ру, ранее 22 сентября «Анжи» одержал победу над московским «Динамо», а «Ростов» сыграл вничью с «Уфой».

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