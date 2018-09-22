«Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Уфой»

Футбольные клубы «Ростов» и «Уфа» 22 сентября встретились в матче 8-го тура Российской премьер-лиги

Игра, прошедшая на «Ростов-Арене», завершилась вничью — 0:0.

Матч собрал на трибунах стадиона 35,3 тыс. зрителей.

По итогам восьми туров «Ростов» с 15 очками занимает второе место в чемпионате России, «Уфа» прервала пятиматчевую серию поражений и поднялась с последней на предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч в рамках премьер-лиги команда Валерия Карпина проведет 30 сентября в гостях у московского «Спартака». Перед этим ростовчане 26 сентября поборются с «Сызранью-2003» за выход в 1/8 финала Кубка России.

Как сообщали Юга.ру, ранее 22 сентября махачкалинский «Анжи» одержал победу над столичным «Динамо» и прервал шестиматчевую безвыигрышную серию.