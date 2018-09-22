«Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Уфой»

Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

Футбольные клубы «Ростов» и «Уфа» 22 сентября встретились в матче 8-го тура Российской премьер-лиги

Игра, прошедшая на «Ростов-Арене», завершилась вничью — 0:0.

Матч собрал на трибунах стадиона 35,3 тыс. зрителей.

По итогам восьми туров «Ростов» с 15 очками занимает второе место в чемпионате России, «Уфа» прервала пятиматчевую серию поражений и поднялась с последней на предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч в рамках премьер-лиги команда Валерия Карпина проведет 30 сентября в гостях у московского «Спартака». Перед этим ростовчане 26 сентября поборются с «Сызранью-2003» за выход в 1/8 финала Кубка России.

Как сообщали Юга.ру, ранее 22 сентября махачкалинский «Анжи» одержал победу над столичным «Динамо» и прервал шестиматчевую безвыигрышную серию.

РПЛ ФК «Ростов» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Ахмат» упустил победу в матче с «Оренбургом»
Краснодар получил статус города-миллионника
«Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Уфой»
Фестиваль адыгейского сыра собрал более 12 тысяч гостей в горах Адыгеи
«Анжи» обыграл «Динамо» и прервал шестиматчевую серию поражений
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут фильмы «Привидение» и «Смерть ей к лицу»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале