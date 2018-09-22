«Анжи» обыграл «Динамо» и прервал шестиматчевую серию поражений
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 22 сентября провел матч 8-го тура Российской Премьер-лиги против московского «Динамо»
Игра прошла на «Арене Химки» и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол забил на 49-й минуте форвард «Анжи» Андрес Понсе. На 91-й минуте судья назначил пенальти в ворота гостей, однако нападающий бело-голубых Евгений Луценко не реализовал 11-метровый.
Ð”ÑŽÐ¿Ð¸Ð½ - ÐŸÐ¾Ð½ÑÐµ - ÐšÑƒÐ»Ð¸Ðº - ÐŸÐ¾Ð½ÑÐµ Ð¸ Ð¼ÑÑ‡ Ð² Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ð°Ñ… ������ Ð“Ð¾Ð»-ÐºÑ€Ð°ÑÐ°Ð²ÐµÑ† ��— Ð¤Ðš Â«ÐÐ½Ð¶Ð¸Â» (@fc_anji) September 22, 2018
0:1 #Ð”Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¾ÐÐ½Ð¶Ð¸ pic.twitter.com/trQINcITD8
С трибун стадиона за игрой наблюдали 6 тыс. 472 болельщика.
Эта победа прервала шестиматчевую безвыигрышную серию махачкалинцев. Команда Магомеда Адиева с 6 очками в активе поднялась на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 10 очками занимает шестое место.
В следующем матче чемпионата России «Анжи» 30 сентября примет «Зенит». В этот же день «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром», билеты на матч уже поступили в продажу.
Как сообщали Юга.ру, 16 сентября махачкалинский клуб на свеом поле потерпел разгромное поражение от «Краснодара».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.