При строительстве Крымского моста археологи нашли 100 тыс. артефактов

В зоне строительства Крымского моста археологи нашли около 1 млн предметов, из них 100 тыс. признаны артефактами

Итоги совместной работы мосстроительства с археологами и сотрудниками музеев подвели на заседании Общественного совета по строительству моста. Его участники — ученые, экологи, историки, журналисты, представители бизнеса, спортсмены, деятели культуры и искусства — обсудили вопросы сохранения культурного наследия по проекту строительства масштабного инфраструктурного объекта.

«За три года с момента начала реализации проекта Крымского моста и подходов к нему по берегам Керченского пролива общая площадь археологических раскопок превысила 56 гектаров, а количество находок достигло одного миллиона. Из них более 100 тысяч артефактов, представляющие научную ценность, поэтапно передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Основной объем исследований пришелся на участки авто- и железных дорог — подходов к мосту со стороны Тамани и Крыма, где были выявлены десятки объектов культурного наследия. Исследования проводились и на морских участках.

В рамках работы археологи исследовали поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до н. э., впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до н. э. Также исследована сельская округа городов Фанагории и Гермонассы: загородные усадьбы, некрополи, дороги, колодцы. Получены масштабные коллекции находок времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества, а также данные к этнокультурной карте Тамани в Новое время (XVI-XVIII века). На основе полученных материалов уже готовится несколько кандидатских диссертаций, будут написаны учебники по истории и археологии юга России, научно-популярные издания, рассказал на заседании профессор кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексей Кияшко.

«Керченский пролив и его берега — место уникальное. Здесь было Боспорское царство, Хазарский каганат, древнерусская Тмутаракань. И каждый народ оставил частицу своей культуры. Очень важно, что строители знают и уважают эту историю и несмотря на жесткие сроки и графики дают возможность археологам выполнять свою работу: начинают осваивать очередной участок только после того, как на нем завершатся археологические раскопки», — отметил председатель совета тележурналист Николай Долгачев.