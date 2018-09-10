В Заксобрание Ростовской области по итогам выборов прошли пять партий

В Ростовской области на выборах 9 сентября пять партий преодолели барьер в 5% и прошли в Законодательное собрание

Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Андрей Буров. По его словам, партия «Единая Россия» по спискам набрала 56,99%, КПРФ — 17,12%, ЛДПР — 9,78%, «Справедливая Россия» — 7,06%, «Коммунисты России» — 5,06%.

Буров уточнил, что выборы в регионе прошли спокойно, серьезных нарушений не было.

В единый день голосования на Дону выбирали депутатов регионального парламента шестого созыва. Всего было 60 депутатских мандатов. На них претендовали 667 кандидатов.

Выборы прошли по смешанной системе. По партийным спискам избирали 30 из 60 депутатов. Столько же выбирали по одномандатным округам. Партийные списки зарегистрировали семь партий: «Единая Россия», КПРФ ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», «Народный альянс», Партия пенсионеров России.

В единый день голосования выборы прошли в 80 регионах РФ. В списки избирателей были включены около 65 млн жителей, сообщает ТАСС.