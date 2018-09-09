В Адыгее в единый день голосования проходит 13 избирательных кампаний

В единый день голосования в Адыгее 9 сентября пройдет 13 избирательных кампаний, 12 из них — муниципального уровня

Население выбирает пять глав поселений, семь кампаний связаны с выборами депутатов представительных органов власти. Также в Майкопе проходят дополнительные выборы депутата Госсовет-Хасэ Адыгее в связи с досрочным прекращением полномочий Андрея Гетманова, который стал мэром Майкопа.

Всего в органы местного самоуправления зарегистрировано 305 кандидатов и 3 кандидата претендуют на место депутата Госсовета-Хасэ Адыгеи.

Как уточнили порталу Юга.ру в ЦИК республики, выборы состоятся во всех муниципальных образованиях, кроме Тахтамукайского и Гиагинского районов. Для этого образовано 102 участковые избирательные комиссии. Приглашения принять участие в голосовании получили более 150 тыс. избирателей.

Самыми массовыми в республике ожидаются выборы депутатов в горсовет Майкопа четвертого созыва. На избирательных участках в республиканской столице будут использоваться 39 комплексов обработки бюллетеней.