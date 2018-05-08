В Ростовской области выделили 11 млн рублей на рекламу выборов в Заксобрание

Избирательная комиссия Ростовской области выделила на рекламу выборов депутатов в Законодательное собрание области 11 млн рублей

Согласно документу на сайте госзакупок, основная цель контракта — информирование жителей Ростовской области о проведении выборов. Для этого собираются установить 400 баннеров по 200 адресам в Ростове и на территории региона. Баннеры должны сообщать гражданам о выборах с 1 июля по 9 сентября 2018 года.

Максимальная стоимость — 11,1 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Баннеры планируют размещать на основных магистралях Дона, федеральных трассах, подъездах к Ростову и на территории 11 городских округов области.

Выборы в Законодательное собрание Ростовской области пройдут 8 сентября этого года. Жителям Дона предстоит выбрать 58 депутатов. Срок полномочий — пять лет.