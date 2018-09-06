Следователи Невинномысска начали проверку после гибели в реке 15-летнего подростка

Ставропольский край

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Следователи Ставропольского края 6 сентября назначили доследственную проверку по факту утопления несовершеннолетнего в водоеме Невинномысска

Как сообщали Юга.ру, 31 августа пятеро подростков решили переплыть реку Кубань. В итоге одного из них унесло течением.

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Четверо ребят добрались до берега, подождали своего товарища 20 минут, а потом обратились в экстренную службу. Тело утонувшего нашли 4 сентября возле шлюзов Невинномысского канала.

Следственный отдел по Невинномысску СУ СК РФ по Ставропольскому краю начал доследственную проверку.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

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