На Ставрополье подросток утонул в месте слияния рек Кубань и Зеленчук

В Невинномысске 4 сентября нашли тело 15-летнего местного жителя, который утонул в месте слияния рек Кубань и Зеленчук

Несчастный случай произошел 31 августа. Пятеро подростков решили переплыть с одного берега реки на другой. Они нырнули под воду, но добраться до берега смогли только четверо.

На помощь вызвали спасателей. Однако тело найти не смогли.

Утром 4 сентября охранники городской плотины сообщили, что в воде рядом со шлюзами плавает тело. На место прибыли спасатели, извлекли его из воды и передали правоохранителям для дальнейшей проверки. Установлено, что это тело подростка, который утонул накануне, сообщает ГТРК «Ставрополье» со ссылкой на пресс-службу ПАСС СК.