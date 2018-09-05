На Ставрополье в реке утонул ребенок

Ставропольский край

Распечатать

В Советском городском округе Ставропольского края 30 августа во время купания утонул 12-летний мальчик

Следствие установило, что трое друзей без разрешения родителей решили поплавать в реке Кума рядом с селом Солдато-Александровским. Во время купания один из мальчиков начал тонуть. Дети попытались помочь другу, но у них не получилось. Тогда они позвонили родителям и в полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что 12-летний мальчик умер в результате механической асфиксии, вызванной закрытием дыхательных путей водой. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Дети Следственный комитет смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростовской области поезд насмерть сбил военнослужащего
В Адыгее резко снизилось число случаев самовольной врезки в газопровод
В Сочи пьяный мужчина залез в дом соседки и напал на нее с топором
В Кабардино-Балкарии будут судить женщину, которая хотела продать свою новорожденную дочь
Из Чечни изгнали родственников напавших на полицейских подростков — «Кавказский узел»
На Кубани у 77-летней женщины нашли 1,5 кг марихуаны

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале