Правозащитник рассказал о похищении в Чечне депортированного из Бельгии и Польши беженца

Чечня, В мире

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Правозащитник Ахмед Гисаев заявил, что в ночь с 1 на 2 сентября в Чечне похитили 34-летнего Азамата Байдуева, депортированного из Польши в Россию

Об этом руководитель правозащитного центра Human Rights Analysis Center написал 2 сентября у себя в Фейсбуке

По его словам, 1 сентября в 23:50 в дом дяди Байдуева ворвались около ста вооруженных человек. Гисаев считает, что это были представители чеченских силовых структур.

«Без предъявления обвинения и объяснения причин силовики насильно увезли Азамата Байдуева в неизвестном направлении», — написано в сообщении.

По мнению правозащитника, мужчину похитили по приказу российских властей, которые хотят сфабриковать против него дело.

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Издание «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода») пишет, что имеет информацию о том, что до переезда в Европу в 2007 году Байдуева преследовали и подвергали пыткам — по подозрению в «причастности к чеченскому сопротивлению».

Летом 2017 года чеченца задержали бельгийские силовики по подозрению в подготовке терактов на территории Бельгии. Эта информация не подтвердилась, но власти Бельгии депортировали Байдуева в Польшу и запретили ему на 10 лет въезжать в шенгенскую зону.

Польские власти не предъявили чеченцу никаких обвинений, однако в апреле его задержали и отправили в депортационную тюрьму. Его выслали в Россию 31 августа. 

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в Чечне пропал 25-летний певец Зелимхан Бакаев. В августе сотрудник следственного комитета признался, что за год в деле об исчезновении артиста не появилось новых обстоятельств.

Беженцы Правозащитники пытки
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