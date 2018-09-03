Правозащитник рассказал о похищении в Чечне депортированного из Бельгии и Польши беженца

Правозащитник Ахмед Гисаев заявил, что в ночь с 1 на 2 сентября в Чечне похитили 34-летнего Азамата Байдуева, депортированного из Польши в Россию

Об этом руководитель правозащитного центра Human Rights Analysis Center написал 2 сентября у себя в Фейсбуке .

По его словам, 1 сентября в 23:50 в дом дяди Байдуева ворвались около ста вооруженных человек. Гисаев считает, что это были представители чеченских силовых структур.

По мнению правозащитника, мужчину похитили по приказу российских властей, которые хотят сфабриковать против него дело.

Издание «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода») пишет, что имеет информацию о том, что до переезда в Европу в 2007 году Байдуева преследовали и подвергали пыткам — по подозрению в «причастности к чеченскому сопротивлению».

Летом 2017 года чеченца задержали бельгийские силовики по подозрению в подготовке терактов на территории Бельгии. Эта информация не подтвердилась, но власти Бельгии депортировали Байдуева в Польшу и запретили ему на 10 лет въезжать в шенгенскую зону.