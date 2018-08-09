Сотрудник СК признался, что в деле чеченского певца Зелимхана Бакаева «нет подвижек» — «Кавказский узел»

В расследовании дела пропавшего в Грозном певца Зелимхана Бакаева за год не появилось никаких новых обстоятельств

Следствие ни на шаг не продвинулось даже спустя год после безвестного исчезновения певца, об этом сообщает «Кавказский Узел».

«Про Зелимхана заявляли, что он уехал в Москву, сбежал в Германию, скрывается от долгов и прочее. Зимой по телевидению глава республики открыто говорил, что к его исчезновению причастны близкие певца. Он даже намекнул, что его, возможно, уже убили. На этом все заглохло. Человек исчез, как будто бы и не было его, а все молчат», — заявила корреспонденту «Кавказского Узла» жительница республики Марет, знакомая Бакаева.

В прокуратуре Чечни воздержались от каких-либо комментариев относительно следствия по делу Бакаева.

После исчезновения артиста правозащитники и активисты из России, США и стран Европы организовали акцию под хештегом #BringBakaevBack, требуя установить местонахождение Бакаева. Участники акции предположили, что певца похитили в связи с преследованием представителей ЛГБТ в Чечне.

Как сообщали Юга.ру, 8 августа 2017 года артист поехал в Грозный на свадьбу сестры, откуда должен был вернуться в Москву 9 августа. Через несколько дней близкие 25-летнего певца заявили о том, что он пропал без вести после посещения столицы Чечни. Мать Зелимхана 22 августа обратилась в Совет по правам человека (СПЧ) при главе Чеченской Республики с просьбой помочь в розыске ее сына. В сентябре 2017 года женщина попросила помощи у Рамзана Кадырова.

Через несколько дней, 25 сентября, в интернете появилось видео, где пропавший чеченский певец рассказал, что уехал в Германию к своему другу. Подлинность видеоролика вызвала множество споров в сети. Например, лежащий на столе энергетический напиток Drive Me не выпускается на немецком рынке.

В январе 2018 года в эфире новостей на ТРК «Грозный» Кадыров отверг обвинения в причастности к исчезновению певца. Он предположил, что артиста похитили и убили его родственники.