Сотрудник СК признался, что в деле чеченского певца Зелимхана Бакаева «нет подвижек» — «Кавказский узел»
В расследовании дела пропавшего в Грозном певца Зелимхана Бакаева за год не появилось никаких новых обстоятельств
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Следствие ни на шаг не продвинулось даже спустя год после безвестного исчезновения певца, об этом сообщает «Кавказский Узел».
«Про Зелимхана заявляли, что он уехал в Москву, сбежал в Германию, скрывается от долгов и прочее. Зимой по телевидению глава республики открыто говорил, что к его исчезновению причастны близкие певца. Он даже намекнул, что его, возможно, уже убили. На этом все заглохло. Человек исчез, как будто бы и не было его, а все молчат», — заявила корреспонденту «Кавказского Узла» жительница республики Марет, знакомая Бакаева.
В прокуратуре Чечни воздержались от каких-либо комментариев относительно следствия по делу Бакаева.
После исчезновения артиста правозащитники и активисты из России, США и стран Европы организовали акцию под хештегом #BringBakaevBack, требуя установить местонахождение Бакаева. Участники акции предположили, что певца похитили в связи с преследованием представителей ЛГБТ в Чечне.
Как сообщали Юга.ру, 8 августа 2017 года артист поехал в Грозный на свадьбу сестры, откуда должен был вернуться в Москву 9 августа. Через несколько дней близкие 25-летнего певца заявили о том, что он пропал без вести после посещения столицы Чечни. Мать Зелимхана 22 августа обратилась в Совет по правам человека (СПЧ) при главе Чеченской Республики с просьбой помочь в розыске ее сына. В сентябре 2017 года женщина попросила помощи у Рамзана Кадырова.
Через несколько дней, 25 сентября, в интернете появилось видео, где пропавший чеченский певец рассказал, что уехал в Германию к своему другу. Подлинность видеоролика вызвала множество споров в сети. Например, лежащий на столе энергетический напиток Drive Me не выпускается на немецком рынке.
В январе 2018 года в эфире новостей на ТРК «Грозный» Кадыров отверг обвинения в причастности к исчезновению певца. Он предположил, что артиста похитили и убили его родственники.
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