Минтранс не поддержал идею ввести единый экзамен по вождению

Министерство транспорта 29 августа раскритиковало инициативу ГИБДД ввести единый экзамен, объединив «площадку» и «город»

Минтранс направил в МВД письмо о том, что ведомство выступает против введения единого экзамена. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника управления Агентства автомобильного транспорта (Росавтотранса) Николая Виблого.

«Не определены критерии выполнения испытания, возможность или невозможность его выполнения в заданных условиях. Есть риск причинить вред здоровью, имуществу других участников движения», — говорится в письме.

В Минтрансе также выступили против аннулирования результатов экзамена постфактум с возможным лишением прав при выявлении нарушений тестирования. Виблов подчеркнул, что из-за этих мер водителям придется тратить время на пересдачу экзамена из-за ошибок преподавателя.