ГИБДД сможет приостанавливать работу автошкол, в которых слишком много учеников
Министерство внутренних дел России разработало проект приказа, который обяжет автошколы согласовывать учебные программы и материально-техническую базу с Госавтоинспекцией
По действующим правилам автошколам нужны лицензия и заключение ГИБДД. Органы ГАИ проверяют учебные программы и материальную базу — оборудование в аудиториях, площадки для вождения и прочее.
С апреля 2017 года письмо-рекомендация ГИБДД, в котором были установлены правила выдачи заключений, перестало применяться. После этого создали новый регламент, который будет утверждаться двумя приказами МВД — о проверке материальной базы и учебных программ автошкол.
Проекты документов опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Нововведение определит перечень данных, которые автошкола должна предоставить в ГИБДД: лицензия, информация о количестве учеников в год, список преподавателей, учебный план. Для согласования учебной площадки потребуется подтверждение права пользования, данные замеров уклона, освещения, сцепления колес машин с поверхностью, передает «Коммерсантъ».
Заключение будет действительно в течение пяти лет, если не будут нарушены условия его преждевременного прекращения: превышение ранее указанного числа учеников в год, истечение срока аренды на площадку или ликвидация организации.
Как сообщали Юга.ру, ранее автошколы попросили Госдуму дать им право принимать водительские экзамены вместо ГИБДД.
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