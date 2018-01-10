ГИБДД сможет приостанавливать работу автошкол, в которых слишком много учеников

Министерство внутренних дел России разработало проект приказа, который обяжет автошколы согласовывать учебные программы и материально-техническую базу с Госавтоинспекцией

По действующим правилам автошколам нужны лицензия и заключение ГИБДД. Органы ГАИ проверяют учебные программы и материальную базу — оборудование в аудиториях, площадки для вождения и прочее.

С апреля 2017 года письмо-рекомендация ГИБДД, в котором были установлены правила выдачи заключений, перестало применяться. После этого создали новый регламент, который будет утверждаться двумя приказами МВД — о проверке материальной базы и учебных программ автошкол.

Проекты документов опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Нововведение определит перечень данных, которые автошкола должна предоставить в ГИБДД: лицензия, информация о количестве учеников в год, список преподавателей, учебный план. Для согласования учебной площадки потребуется подтверждение права пользования, данные замеров уклона, освещения, сцепления колес машин с поверхностью, передает «Коммерсантъ».

Заключение будет действительно в течение пяти лет, если не будут нарушены условия его преждевременного прекращения: превышение ранее указанного числа учеников в год, истечение срока аренды на площадку или ликвидация организации.

Как сообщали Юга.ру, ранее автошколы попросили Госдуму дать им право принимать водительские экзамены вместо ГИБДД.