ГИБДД сможет приостанавливать работу автошкол, в которых слишком много учеников

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Министерство внутренних дел России разработало проект приказа, который обяжет автошколы согласовывать учебные программы и материально-техническую базу с Госавтоинспекцией

По действующим правилам автошколам нужны лицензия и заключение ГИБДД. Органы ГАИ проверяют учебные программы и материальную базу — оборудование в аудиториях, площадки для вождения и прочее.

С апреля 2017 года письмо-рекомендация ГИБДД, в котором были установлены правила выдачи заключений, перестало применяться. После этого создали новый регламент, который будет утверждаться двумя приказами МВД — о проверке материальной базы и учебных программ автошкол.

Проекты документов опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Нововведение определит перечень данных, которые автошкола должна предоставить в ГИБДД: лицензия, информация о количестве учеников в год, список преподавателей, учебный план. Для согласования учебной площадки потребуется подтверждение права пользования, данные замеров уклона, освещения, сцепления колес машин с поверхностью, передает «Коммерсантъ».

Заключение будет действительно в течение пяти лет, если не будут нарушены условия его преждевременного прекращения: превышение ранее указанного числа учеников в год, истечение срока аренды на площадку или ликвидация организации.

Как сообщали Юга.ру, ранее автошколы попросили Госдуму дать им право принимать водительские экзамены вместо ГИБДД.

ГИБДД Образование Транспорт
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Из-за ремонта виадука в Туапсе изменится схема движения на трассе Джубга — Сочи
В Сочи для ликвидации второй смены необходимо построить 14 новых школ
«Эковахту» исключили из реестра иностранных агентов
Власти Сочи объяснили, почему в подвале школы № 4 живут семь учительских семей
Европейский омбудсмен призвал властей освободить главу чеченского «Мемориала»
ГИБДД сможет приостанавливать работу автошкол, в которых слишком много учеников

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале