ФК «Краснодар-3» уступил в домашнем матче «Спартаку-Нальчику»

Футбольный клуб «Краснодар-3» 27 августа на домашнем поле проиграл «Спартаку-Нальчику»

Матч 5-го тура ПФЛ состоялся на стадионе Академии ФК «Краснодар».

Победу красно-белые обеспечили в начале первого тайма. На 11-й минуте гол забил Амир Бажев. Через три минуты мяч в ворота «быков» отправил Хачим Машуков. Во втором тайме команды не забили ни одного гола. Встреча завершилась со счетом 0:2.