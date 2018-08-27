ФК «Краснодар-3» уступил в домашнем матче «Спартаку-Нальчику»
Кабардино-Балкария, Краснодарский край Оксана Васильченко
Футбольный клуб «Краснодар-3» 27 августа на домашнем поле проиграл «Спартаку-Нальчику»
Матч 5-го тура ПФЛ состоялся на стадионе Академии ФК «Краснодар».
Победу красно-белые обеспечили в начале первого тайма. На 11-й минуте гол забил Амир Бажев. Через три минуты мяч в ворота «быков» отправил Хачим Машуков. Во втором тайме команды не забили ни одного гола. Встреча завершилась со счетом 0:2.
Как сообщали Юга.ру, ФК «Урожай» 26 августа одержал победу над «Волгарем» в первом домашнем матче на стадионе «Кубань». Встреча прошла в рамках 5-го тура ПФЛ.
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