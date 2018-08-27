ФК «Краснодар-3» уступил в домашнем матче «Спартаку-Нальчику»

Кабардино-Балкария, Краснодарский край

Распечатать

Футбольный клуб «Краснодар-3» 27 августа на домашнем поле проиграл «Спартаку-Нальчику»

Матч 5-го тура ПФЛ состоялся на стадионе Академии ФК «Краснодар».

Победу красно-белые обеспечили в начале первого тайма. На 11-й минуте гол забил Амир Бажев. Через три минуты мяч в ворота «быков» отправил Хачим Машуков. Во втором тайме команды не забили ни одного гола. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Как сообщали Юга.ру, ФК «Урожай» 26 августа одержал победу над «Волгарем» в первом домашнем матче на стадионе «Кубань». Встреча прошла в рамках 5-го тура ПФЛ.

ПФЛ ФК «Краснодар» ФК «Спартак-Нальчик» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Роспотребнадзор: Школьный рюкзак не должен весить больше килограмма
В Азове нашли 50 могильников Золотой Орды и новый пригород средневекового Азака
На Ставрополье проверят работу врачей, у которых после лечения от инфекции умер младенец
В станице Павловской неизвестные ограбили ювелирный салон
После нападений на полицейских в Чечне жители рассказали о массовых задержаниях подростков
В Мостовском районе мужчина угнал КамАЗ, чтобы показать окрестности знакомому

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале