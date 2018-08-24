Путин получил высшие госнаграды Абхазии и Южной Осетии

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Президент России Владимир Путин удостоен абхазского ордена «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») I степени и южноосетинского ордена «Уацамонга»

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Указ о награждении Путина президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал 24 августа. Награду присудили за большой личный вклад в развитие абхазской государственности, укрепление отношений между двумя государствами, обеспечение мира и стабильности, активную поддержку, оказываемую республике в социально-экономическом развитии.

Орден «Ахьдз-Апша» является высшей государственной наградой Абхазии. Его учредил парламент республики 10 января 2002 года, сообщает ТАСС.

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Путин, а также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев удостоены высшей государственной награды Южной Осетии — ордена «Уацамонга». Указ об этом подписал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Главу российского государства наградили 24 августа во время его встречи с Бибиловым. Награду присудили за личную роль в отражении вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии. Медведев награжден за признание выдающихся заслуг в отражении агрессии Грузии против республики, а также за личный вклад в утверждение независимости Южной Осетии, пишет ТАСС.

Владимир Путин Дмитрий Медведев Награды Президент Абхазии
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