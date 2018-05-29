Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

Сирийская Арабская Республика 29 мая признала независимость Абхазии и Южной Осетии

Об этом сообщается на сайтах министерств иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. Стороны заявили о приверженности основополагающим принципам международного права и намерении сотрудничать, передает РИА «Новости».

Цхинвал и Сухум объявили о взаимном признании с Дамаском и установлении дипломатических отношений на уровне посольств.