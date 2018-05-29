Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

Абхазия, Южная Осетия, Вся Россия, В мире

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Сирийская Арабская Республика 29 мая признала независимость Абхазии и Южной Осетии

Об этом сообщается на сайтах министерств иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. Стороны заявили о приверженности основополагающим принципам международного права и намерении сотрудничать, передает РИА «Новости».

Цхинвал и Сухум объявили о взаимном признании с Дамаском и установлении дипломатических отношений на уровне посольств.

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После заявлений Дамаска о признании независимости Абхазии и Южной Осетии заместитель главы Министерства иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил, что страна начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией, передает RT.

Ранее независимость Южной Осетии и Абхазии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу.

В 2008 году грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть столицы. Россия заступилась за жителей Цхинвала, ввела войска и вытеснила грузинских военных. Кроме того, Россия оказывает помощь Абхазии, которая в начале 1990-х также решила выйти из состава Грузии и стать автономной.

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