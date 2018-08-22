В Дагестане выбрали самую красивую овцу. Ее зовут Принцесса Айша
В Буйнакском районе Дагестана 21 августа прошел конкурс красоты среди овец и баранов
Соревнование прошло на ярмарке в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. Участие принимали более 100 фермеров Буйнакского района и соседних горных поселений.
Читайте также:
В конкурсе участвовали десять овец и баранов. Их оценивали по нескольким критериям: творческий подход к конкурсу владельца животного, а также чистота и густота шерсти овцы, сообщает пресс-служба администрации района.
Титул «Самой красивой овцы» отдали животному по кличке Принцесса Айша. Овцу нарядили в яркие ткани, обшитые монетами. Хозяин победительницы — житель селения Нижнее Казанище. Ему вручили кинжал, украшенный традиционными дагестанскими узорами.
Глава района отметил, что проведение конкурсов такой направленности повышают популярность сельского хозяйства среди молодежи.
Ранее Юга.ру писали, что в Махачкале запретили забой и продажу животных в Курбан-байрам.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.