В Дагестане выбрали самую красивую овцу. Ее зовут Принцесса Айша

Дагестан

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В Буйнакском районе Дагестана 21 августа прошел конкурс красоты среди овец и баранов

Соревнование прошло на ярмарке в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. Участие принимали более 100 фермеров Буйнакского района и соседних горных поселений.

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В конкурсе участвовали десять овец и баранов. Их оценивали по нескольким критериям: творческий подход к конкурсу владельца животного, а также чистота и густота шерсти овцы, сообщает пресс-служба администрации района.

Титул «Самой красивой овцы» отдали животному по кличке Принцесса Айша. Овцу нарядили в яркие ткани, обшитые монетами. Хозяин победительницы —  житель селения Нижнее Казанище. Ему вручили кинжал, украшенный традиционными дагестанскими узорами. 

Глава района отметил, что проведение конкурсов такой направленности повышают популярность сельского хозяйства среди молодежи.

Ранее Юга.ру писали, что в Махачкале запретили забой и продажу животных в Курбан-байрам.

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