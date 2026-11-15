Зубы детей каменного века и орудия возрастом 16 тыс. лет нашли археологи в Сочи

В гроте Ахцу под Сочи археологи обнаружили следы людей, живших 16 тысяч лет назад

14 ноября пресс-служба Сочинского географического общества сообщила, что российские и китайские археологи завершили очередной этап раскопок в гроте Ахцу недалеко от Сочи.

Ученые обнаружили три культурных слоя, относящихся к разным периодам древней истории. Самые ранние находки датируются временем примерно 16 тыс. лет назад (период верхнего палеолита), самые поздние — около 12 тыс. лет назад (период мезолита).

В слоях археологи нашли пластины и нуклеусы — каменные заготовки, от которых древние люди откалывали части для изготовления орудий. Также обнаружили микролиты — небольшие каменные изделия, похожие на находки из абхазской пещеры Апианча и Губского ущелья на северном склоне Кавказа.