Зубы детей каменного века и орудия возрастом 16 тыс. лет нашли археологи в Сочи

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото со страницы Сочинского географического общества во «ВКонтакте»
    © Скриншот фото со страницы Сочинского географического общества во «ВКонтакте»

В гроте Ахцу под Сочи археологи обнаружили следы людей, живших 16 тысяч лет назад

14 ноября пресс-служба Сочинского географического общества сообщила, что российские и китайские археологи завершили очередной этап раскопок в гроте Ахцу недалеко от Сочи. 

Ученые обнаружили три культурных слоя, относящихся к разным периодам древней истории. Самые ранние находки датируются временем примерно 16 тыс. лет назад (период верхнего палеолита), самые поздние — около 12 тыс. лет назад (период мезолита).

В слоях археологи нашли пластины и нуклеусы — каменные заготовки, от которых древние люди откалывали части для изготовления орудий. Также обнаружили микролиты — небольшие каменные изделия, похожие на находки из абхазской пещеры Апианча и Губского ущелья на северном склоне Кавказа.

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Кроме того, ученые нашли два детских зуба. По предварительным оценкам, они принадлежали детям 8–9 лет. Среди других находок — кости оленей, косуль, медведей и кабанов. Все артефакты планируют передать в музей истории Сочи.

Как писали Юга.ру, в августе в горах Сочи нашли редкий дольмен с «ложным входом» — археологи увидели параллели с Древним Египтом.

Археология Историческая среда История Наука Сочи

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