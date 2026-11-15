Следком возбудил дело о халатности после травли 12-летнего ученика в краснодарской школе
Следком Краснодарского края возбудил уголовное дело о травле ребенка в школе № 114. О ходе расследования доложат главе ведомства Бастрыкину
Предыстория. 11 ноября жительница Краснодара сообщила о травле своего 12-летнего сына в школе № 114. По ее словам, одноклассники систематически избивали мальчика, портили его вещи и запирали в раздевалке. Женщина обратилась в несколько ведомств и потребовала проверить действия администрации школы.
12 ноября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что о расследовании дела доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.
Школьница выпала из окна краснодарской школы:
Кроме того, Следком Краснодарского края возбудил уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).
Как писали Юга.ру, в сентябре Роспотребнадзор признал незаконной третью смену в краснодарских школах № 62 и № 66.