Следком возбудил дело о халатности после травли 12-летнего ученика в краснодарской школе

Краснодарский край

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  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следком Краснодарского края возбудил уголовное дело о травле ребенка в школе № 114. О ходе расследования доложат главе ведомства Бастрыкину

Предыстория. 11 ноября жительница Краснодара сообщила о травле своего 12-летнего сына в школе № 114. По ее словам, одноклассники систематически избивали мальчика, портили его вещи и запирали в раздевалке. Женщина обратилась в несколько ведомств и потребовала проверить действия администрации школы.

12 ноября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что о расследовании дела доложат главе ведомства Александру Бастрыкину. 

Школьница выпала из окна краснодарской школы:

Кроме того, Следком Краснодарского края возбудил уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). 

Как писали Юга.ру, в сентябре Роспотребнадзор признал незаконной третью смену в краснодарских школах № 62 и № 66.

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Следком возбудил дело о халатности после травли 12-летнего ученика в краснодарской школе
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