Следком возбудил дело о халатности после травли 12-летнего ученика в краснодарской школе

Следком Краснодарского края возбудил уголовное дело о травле ребенка в школе № 114. О ходе расследования доложат главе ведомства Бастрыкину

Предыстория. 11 ноября жительница Краснодара сообщила о травле своего 12-летнего сына в школе № 114. По ее словам, одноклассники систематически избивали мальчика, портили его вещи и запирали в раздевалке. Женщина обратилась в несколько ведомств и потребовала проверить действия администрации школы. 12 ноября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что о расследовании дела доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.

Школьница выпала из окна краснодарской школы: Прокуратура проводит проверку

Кроме того, Следком Краснодарского края возбудил уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).